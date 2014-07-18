Bonzai bir can daha aldı

Muratpaşa ilçesinde Yeşildere Mahallesi sakinleri, ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, bu kişinin öldüğünü belirledi. Ağaçlık alanda cesedi bulunan kişinin Bonzai yüzünden hayatını kaybettiği belirlendi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin eşyaları arasında 43 yaşındaki Yılmaz Alişan adına hastane evrakları bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, ölüm nedeniyle ilgili Muratpaşa Belediyesi doktorlarından yardım istedi. Yapılan incelemede, ilk belirlemelere göre bu kişinin bonzaiden öldüğü bildirildi.

Bu kişinin cesedi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.