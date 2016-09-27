Bonus Unifree Parkur Racing Türkiye Ralli Şampiyonu oldu

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın hafta sonu koşulan 6’ıncı yarışı 37’inci İstanbul Rallisi’nde Historic kategorisinin galibi Engin Kap – Özden Yılmaz ikilisi sezonun sona ermesine bir ralli kala bu kategoride bir kez daha Türkiye şampiyonluklarını garantiledi.

Engin Kap – Özden Yılmaz çiftinin takımları; Bonus Unifree Parkur Racing de 2016 sezonunda Historic takımlar şampiyonluğunu resmen ilan etmek için sezonun son yarışını beklemeye başladılar.

Ford Escort MK 2’leriyle şampiyonluklarını garantileyen Engin Kap ile Özden Yılmaz’ı ilk kutlayan ise takım yöneticisi Kerem Üstünkaya oldu.