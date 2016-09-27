T24 LogoT24 Logo
Spor

Bonus Unifree Parkur Racing Türkiye Ralli Şampiyonu oldu

Engin Kap - Özden Yılmaz ikilisi son ralli öncesi şampiyonluğu garantiledi

27 Eylül 2016 15:02

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın hafta sonu koşulan 6’ıncı yarışı 37’inci İstanbul Rallisi’nde Historic kategorisinin galibi Engin KapÖzden Yılmaz ikilisi sezonun sona ermesine bir ralli kala bu kategoride bir kez daha Türkiye şampiyonluklarını garantiledi.

Engin Kap – Özden Yılmaz çiftinin takımları; Bonus Unifree Parkur Racing de 2016 sezonunda Historic takımlar şampiyonluğunu resmen ilan etmek için sezonun son yarışını beklemeye başladılar.

Ford Escort MK 2’leriyle şampiyonluklarını garantileyen Engin Kap ile Özden Yılmaz’ı ilk kutlayan ise takım yöneticisi Kerem Üstünkaya oldu.

 

ETİKETLER

Türkiye Ralli Şampiyonasıİstanbul RallisiHistoricEngin KapÖzden YılmazTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24