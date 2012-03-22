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Ekonomi

Bono’nun fonu 1 milyar dolar için kapıları çalıyor

İrlandalı rock müzik grubu U2’nun solisti Bono’nun ortakları arasında olduğu yatırım fonu Elevation Partners yeni yatırımlar için 1 milyar dolar arayışına girdi.

22 Mart 2012 08:09

T24 - İrlandalı rock müzik grubu U2’nun solisti Bono’nun ortakları arasında olduğu yatırım fonu Elevation Partners yeni yatırımlar için 1 milyar dolar arayışına girdi.

Milliyet'in haberine göre, Elevation (İrtifa) adı U2 grubunun bir şarkısından geliyor. Bono ve bir diğer müzisyen Roger McNamee, yatırım fonunu 2004 yılında kurmuştu.

ABD’li haber ajansı Bloomberg, Elevation Partners’ın yeni yatırımlar için 1 milyar doları bir araya getirmek için yatırımcıların kapısını çalmaya başladığını yazdı.

Facebook’un yüzde 1’ine sahip

Fon en son 2005’te yatırımcılardan 1.8 milyar dolar toplamıştı. 7 yıl sonra tekrar harekete geçen fonun nereye yatırım yapacağı açıklanmadı. Eğlence sektörü ve medya üzerine yoğunlaştıran Elevation, 2010’da 90 milyon dolara Facebook’un yüzde 1’ini almıştı. Fonun, sosyal medya şirketi Yelp’te ise yüzde 22 hissesi var.

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