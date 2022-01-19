Bono: U2 ismini hiç sevmiyorum; bazı şarkılarımız çıkınca utanıp radyo kanalını değiştiriyorum

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U2, rock tarihinin en tanınan gruplarından biri olsa da, grubun solisti Bono; U2 ismini ve yazdığı şarkıları pek de sevmediğini belirtti.

The Hollywood Reporter'ın "Awards Chatter" podcastine grubun gitaristi Edge ile birlikte katılan Bono, grubun bazı şarkılarında kendi sesinden utandığını ve radyoda denk geldiğinde kanalı değiştirdiğini ifade etti.

Bono, "U2 ismi ilk başta kulağımıza bir casus uçağı, bir U-boat gibi fütüristik bir şeymiş gibi geldi. Sonra teslimiyeti temsil ettiği ortaya çıktı. O ismi sevmiyorum, hala U2 ismini sevmiyorum" dedi.

Bono, U2'nun "Boy" albümü gibi ilk dönemlerinde yaptığı albümlerde de grubun çok iyi olduğunu ancak kendi sesini hiç beğenmediğini, bu yüzden o dönemden şarkılarını dinleyemediğini belirtti. Sesinin o dönem "maço" olmadığını söyleyen Bono, "Bir gün arabadayken radyoda bir şarkımız çıktı. O kadar utandım ki kıpkırmızı oldum" dedi.

Bono, "Ben son zamanlarda solist olabildim" dedi.