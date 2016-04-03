Bono: Türkiye, mülteciler için yaptıklarıyla dünyaya ders verdi

İrlandalı rock grubu U2'nun solisti ve şarkı sözü yazarı Bono, Türkiye'de Suriyeli sığınmacılar için büyük bir nezaket gösterildiğini belirterek, "Türk halkının nezaketinden çok onur duydum. Bu sizin yaptığınız aslında sıra dışı bir şey, bir nezaket dersi" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu, dünyaca ünlü U2 müzik grubunun İrlandalı solisti Bono ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongre üyelerini Çankaya Köşkü’nde kabul etti. Bono, Türkiye’nin mültecileri ağırlama konusunda dünyada zirvede olduğunu belirterek, "Bu sizin yaptığınız aslında sıra dışı bir şey, bir nezaket dersi. Açtığınız okullar, tüm dünyaya ders niteliğinde" dedi.



Bono: Sizin yaptığınız nezaket dersi

U2 müzik grubunun solisti Bono da Türkiye’nin Suriyeli öğrenciler için açtığı okulların tüm dünyaya ders niteliğinde olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bu sizin yaptığınız aslında sıra dışı bir şey, bir nezaket dersi. Senelerdir süren bu çatışma esnasında, bu ülkenin tüm şehirlerinde, tüm ilçelerinde insanlar ağırlandılar. Onlar komşularına kapılarını açtılar, savaşın getirdiği tüm zorluklara rağmen insanlara kapılarını açtılar. İkinci olarak açtığınız okullar, tüm dünyaya ders niteliğinde. Siz mültecileri ağırlama konusunda, dünyada zirvede olan ülkesiniz. Birçok insan bilmez ama bu listedeki ilk on ülkenin beşi Afrika ülkesi. Yakınlarda Somali sınırındaki 20 senelik kampa gittim. Burada doğanlar var ve bu nüfusla ne yapacaklarını bilmiyorlar. Siz burada Türkiye’de bambaşka bir model uyguluyorsunuz ve sizin bunu nasıl başardığınızı, bu modeli anlamamız lazım. Eminim ki eksiklikler vardır fakat gurur duyulacak çok fazla iş yapılıyor."