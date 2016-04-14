Bono: IŞİD'e karşı cepheye komedyenleri gönderin

U2’nin solisti Bono, ABD’li politikacılardan sığınmacı kabul eden ülkelere ‘Marshall Yardımı’ istedi. Bono, IŞİD cephesine komedyenler Amy Schumer ve Chris Rock ile ‘Bruno’ Sacha Baron Cohen’in gönderilmesini önerdi.

Habertürk'te yer alan habere göre, 2 Nisan’da Gaziantep’e gelerek ABD Büyükelçisi John Bass ve bir grup Amerikalı senatörle Suriyeli sığınmacıların kamplarını inceleyen ve Türkiye’nin sığınmacılara karşı yaklaşımını öven Bono, ABD Kongresi’nin dış yardımlarını inceleyen senato tahsisatlar komitesinin oturumunda, “Sığınmacı krizi ABD’nin bir güvenlik meselesidir” görüşünü savundu. Gerçek adı Paul Hewson olan Bono, “Bu sorun sadece Ortadoğu ve Afrika sorunu değildir. Avrupa ve Amerika’nın sorunudur. Hepimizi etkiliyor” dedi. Afrika ve diğer geri kalmış ülkelerde fakirlik ve salgın hastalıklarla mücadele için ONE adlı bir vakıf kuran Bono, “Yardımlar düzgün biçimde yapılandılır ve yoksulluğu yok etmeye yönlendirilirse çağımızın aşırılıklarına karşı en iyi kaleleri inşa etmiş oluruz” diye konuştu.

3 aşamalı "Bono planı"

Bono, ABD’li senatörlere sığınmacı krizine ilişkin 3 aşamalı bir plan da sundu. Birinci aşamada Suriye iç savaşından kaçanlara ve dünyanın diğer ülkelerinde sığınmacılara yardıma koşan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne sunulan fonların acilen artırılması gerektiğini vurgulayan Bono, ikinci aşamada Türkiye ve diğer sığınmacı kabul edilen ülkelere yardım edilmesi gerektiğini savundu. Bono, “ABD, bir Marshall Planı (2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın yeniden inşası için yapılan) hazırlayarak sığınmacı krizinden en çok etkilenen ükelere kalkınma yardımı sunabilir” ifadesini kullandı. Sığınmacıları kabul eden ülkelerin onları “birer yük yerine bir fırsat” olarak görmesi gerektiğini kaydeden Bono, “Sığınmacılar çalışmak istiyor. Ülkelerinde meslekleri vardı ve bunları yeniden yapmak istiyorlar. Kabul eden ülkeler onlara eğitim sağlamalı” dedi.

"Komedyenleri cepheye gönderin "

İrlandalı sanatçı ve aktivist, konuşmasının sonunda bir de espri yaptı. Bono, senatonun Amerikalı stand-up komedyenleri Amy Schumer ve Chris Rock ile “Bruno” ve “Borat” gibi komedi filmlerin yıldızı İngiliz oyuncu Sacha Baron Cohen’i DAEŞ gibi radikal örgütlerle mücedelede “cepheye göndermesi” gerektiğini söyledi. Bono, senatörlerin gülüşmesi üzerine, “Gülmeyin, sokakları kaz adımlarıyla ilerlerken onların yüzünü güldürmek bütün güçlerini ellerinden alır” dedi ve teşekkür ederek sözlerine son verdi. Komedyen Amy Shumer ise Bono’nun sözlerinin alıntılandığı bir tweet’i retweet ederken “Kahretsin” notunu ekledi.