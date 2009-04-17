Bono faizi de dibi gördü

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası bono faizi de yüzde 12.12 ile tarihteki en düşük düzeye indi. Dolar faiz kararına tepki vermezken, bankacılar kurdaki kırılganlığın artabileceğini belirtiyor.



Merkez Bankası'nın kısa vadeli faizleri 75 baz puan aşağı çekerek tarihinin yeni en düşük seviyesi olan yüzde 9.75'e çekmesinin ardından, gösterge tahvilde işlem bazında bileşik faiz yüzde 12.12 seviyesi ile tarihi en düşük seviyesine geriledi. Uzmanlar gösterge tahvilde yüzde 12'li seviyelere doğru gidişin beklenti dahilinde olduğunu söyledi.



TCMB'den 75 baz puanlık bir indirimin beklentilerin tamamen dışında olmadığını vurgulayan bir bankanın tahvil/bono yetkilisi, "Merkez Bankası'nın aslında 75 baz puanlık bir indirim de beklenti dahilindeydi. Ama yine de bonoda bu kadar aşağı iniş olabileceğini düşünmemiştim. Sonuçta işlemciler bu seviyelere çok alışkın değil ve alım yönlü işlemlerde çekinmeleri doğaldır. Bonoda dip seviye belirlemek çok zor" dedi. Bankacı, global tarafta bozulmalar olmasının dolar/TL'yi risk altında tuttuğunu belirterek, "Bizim piyasa için alışkın olmadığımız bir dönem bakalım ne olacak izleyip göreceğiz" dedi.



Tahvil/bono piyasasında 2 Şubat 2011 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi 16 Nisan’daki spot kapanışta yüzde 12.55, valörlüde yüzde 12.64 oldu. Aynı tahvilde 17 Nisan spot kapanış yüzde 12.36 valörlü işlemlerde ortalama bileşik faiz yüzde 12.18 oldu. İşlem bazında ise bileşik faiz yüzde 12.12 ile tarihi düşük seviyeyi gördü.

