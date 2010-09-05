Bono Erdoğan'a iPod hediye etti

T24 - İstanbul'da yarın sahneye çıkacak rock efsanesi U2, bugün Başbakan Erdoğan'la görüştü. Bono Erdoğan'a "Müzik zevkinizi test etmek için geldik" dedi ve iPod hediye etti.









Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yarın İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konser verecek ünlü İrlandalı Rock grubu U2 ile biraraya geldi.



Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede U2'nun vokalisti Paul David Hewson (Bono) ile grubun diğer üyeleri hazır bulundu.



Görüşmeye Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan, Başmüzakereci Egemen Bağış ile Devlet Bakanı Hayati Yazıcı da katıldı.



Bono, Başbakan Erdoğan'a ''Klasik Türk müziğini dinlediğinizi biliyorum. Sizin aynı zamanda müzik zevkinizi test etmek, gözden geçirmek için geldik'' dedi.



Başbakan Erdoğan'a beyaz bir kutu içerisinde bir adet iPod hediye eden Bono, ''Bu bir kırmızı iPod. Her satıldığında ilaç alamayan AIDS hastalarına bağış yapılıyor'' diye konuştu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra U2 üyeleriyle fotoğraf çektirdi.



Kabul, kısa süre görüntü almasının ardından basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşme iki saat sürdü.



