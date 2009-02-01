Bono alın, hisse için bekleyin

Hisse senedi fiyatlarında düşüşün sürebileceğini belirten Yapı Kredi Yatırım'ın Genel Müdürü Ahmet Yıldırım, yatırımcılara Hazine bonosu ile uzun vadeli mevduatı tavsiye etti.



Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Ahmet Yıldırım, 2009'da yatırımcılara Hazine bonosu almalarını, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) yatırım yapmak isteyenlerin ise hisse alımlarının en azından yarısını 3-4 ay sonraya ertelemesini tavsiye etti. Faizlerde düşme eğiliminin devam ettiğini belirten Yıldırım, "Bu nedenle tabana yayılmış küçük yatırımcı da olsa, daha fazla parası olan büyük yatırımcı da olsa, hepsi için tavsiyemiz, Hazine bonosu almaları veya uzun vadeli mevduata yatırmaları" dedi.



Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılacak anlaşmanın faizleri daha hızlı aşağı çekeceğini belirten Yıldırım, bu nedenle şu aşamada uzun vadeli mevduata geçenlerin kazançlı çıkacağına dikkat çekti.



Türkiye'de krizin henüz fark edilmediğini ve zannedildiğinin aksine dünyayla birlikte daha da fazla hissedileceğini söyleyen Yıldırım, şirket hisselerindeki düşüşün bir süre daha devam edeceğini belirtti. Yıldırım, "Şirket hisseleri şu anda ucuz, ama daha da düşebilir. Her düşüşte hisse almak akıllıca değil" diye konuştu.



Şirketin sermaye yapısı önemli



Yatırımcının elindeki paranın maksimum yüzde 30'unu hisseye yatırmasını tavsiye eden Yıldırım, "Hisse çok aşağı seyrediyordur, o zaman bir miktar alım yapılabilir. Hisse senedi için ayrılan 100 liranın yüzde 50'si şimdi yapılabilir. Ancak geri kalan yüzde 50 için 3-4 ay beklesin" diye konuştu. Hisse senedi alırken, mevcut konjonktürde sektörden ziyade, öncelikle şirketin sermaye yapısına bakılarak seçim yapılmasını tavsiye eden Yıldırım, "Şirketin potansiyelinden ziyade, krize dayanabilme gücü önemli" dedi. Yıldırım, enerji ve finans hisselerinin seçilebileceğini söyledi.

