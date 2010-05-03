Bonn Konferansı'nda iklim değişikliğine çare aranıyor

T24- Küresel ısınmayla mücadele önlemlerini ele almak üzere Almanya'nın Bonn kentinde bir araya gelen yaklaşık 45 ülkenin çevre bakanı ve yetkilisi, görüşmelerine bugün de devam ediyor.





“Petersburg İklim Diyalogu” başlıklı görüşmeler, başarısızlığa uğrayan Kopenhag İklim Konferansı sonrası iklim koruma alanında görülen durağanlığı aşmayı hedefliyor.





Zararlı maddelerin azaltılması, iklim değişikliğine uyum, az ve gelişmekte olan ülkelere teknik yardım, orman muhafaza ve emisyon ticareti, toplantıların öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Konferans, Pazar günü Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Meksikalı mevkidaşı Felipe Calderón tarafından açılmıştı. Her iki ülke, Meksika'nın Cancún kentinde aralık ayında yapılacak yeni iklim konferansının başarısı için mücadele edeceklerini açıkladılar.



(Deutsche Welle Türkçe)