Bond filmlerinin yönetmeni Guy Hamilton hayatını kaybetti

James Bond serisinin ünlü yönetmeni Guy Hamilton hayatını kaybetti. Serisinin 4 filminde yönetmenlik yapan 93 yaşındaki Hamilton'ın vefat haberini oyuncu Roger Moore duyurdu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, üstlendiği James Bond yapımlarının bazılarında birlikte çalıştığı oyuncu Roger Moore, Hamilton yaşamını yitirdiğini kişisel Twitter hesabından paylaştı.

93 yaşında hayatını kaybeden yönetmen ünlü James Bond serisinin 4 filminde yönetmenlik yapmıştı. Hamilton seride Goldfinger başta olmak üzere Live And Let Die, The Man With The Golden Gun ve Diamonds Are Forever filmlerinin yönetmenliğini üstlenmişti.

Michael Caine ile Funeral In Berlin ve Battle Of Britain filmlerinde birlikte çalışan yönetmen aynı zamanda Orson Welles’in The Third Man filminde de asistan yönetmendi. Yönetmenin son filmi ise 1989 yılında çektiği Try This One For Size oldu.