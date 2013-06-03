Bomonti tüneli kapatıldı

Tünelin Bomonti girişinde önlem alan polis, sürücüleri "Tünelin çıkışında polis göstericilere müdahale ediyor" gerekçesiyle geri çeviriyor.

İbrahim Aktürk'ün Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Bomonti ile Dolmabahçe arasındaki tünel saat 09:00 sıralarında trafik polisleri tarafından kapatıldı.

Bomonti’den tünele girmek isteyen sürücüleri polis, “Tünel çıkışında çevik kuvvetin müdahalesi var" diyerek alternatif yolların kullanılmasını istedi. Tünelin kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.