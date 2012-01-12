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Bombayı taksici buldu ödülü polisler alacak

Esenler’de önceki gün Yüzyıl Köprüsü üzerinde müşteri alan taksici Abdullah Sönmez, saat 20.30 sıralarında polis uygulamasında durduruldu.

12 Ocak 2012 02:00

T24 - Esenler’de önceki gün Yüzyıl Köprüsü üzerinde müşteri alan taksici Abdullah Sönmez, saat 20.30 sıralarında polis uygulamasında durduruldu.



Polis, araçtan indirdiği 2 kişinin çeşitli suçlardan arandığını belirleyerek gözaltına aldı. Takside arama yapmayan polis, Sönmez’in gitmesine izin verdi. Sönmez, bir süre sonra arka koltuktaki çantayı fark etti. Kadir Has Center AVM’nin otoparkındaki  taksi durağına gelen Sönmez, açtığı çantada silah olduğunu görünce polisi aradı. Bomba imha ekipleri, çantayı fünye ile patlattı. Parçalanan çantanın içinde bir tabanca ve yüksek tesirli bir bomba olduğu belirlendi.

Milliyet'in haberine göre, taksideki iki şüpheliyi yakalayan 4 polis ise, ‘dikkatlerinden dolayı’ maaş taltifi ve istedikleri şube müdürlüğünde çalışmayla ödüllendirilecekler.


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