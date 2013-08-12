Bombardımandan kaçan binlerce Suriyeli Akçakale'ye geçti

Suriye ordusunun, Türkiye sınırına 90 kilometre uzaklıktaki Rakka kentine yönelik bombardıman düzenlemesinin ardından yaklaşık 3 bin Suriyeli, Akçakale Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye geçiş yaptı.

Suriye savaş uçaklarının Türkiye sınırına 90 kilometre uzaklıktaki Rakka kentine yönelik bombardıman düzenlemesinin ardından yaklaşık 3 bin Suriyeli, Akçakale Gümrük Kapısı'na geldi. Güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı sınır hattında kontrolleri yapılan Suriyeliler, Türkiye'ye geçiş yaptı.

Ali Leylak, Hadi Kurt ve Ömer Şulul'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre Akçakale'nin karşısında bulunan ve Özgür Suriye Ordusu'na mensup muhaliflerin kontrolünde olan Telabyad ilçesinin de bağlı olduğu Rakka kenti ile çevresindeki köyler dün Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenlendi. Çok sayıda kişinin öldüğü iddia edilen bombardımanın ardından tedirginlik yaşayan binlerce kişi araçlarla Türkiye sınırına geldi. Sabah saatlerinden itibaren Akçakale'nin karşısında bulunan Telabyad'a gelen yaklaşık 3 bin Suriyeli, Türkiye'ye sığınmak istediğini bildirdi.

Yetkililer, sığınma talebinde bulunan Suriyelileri yapılan kontrollerin ardından Türkiye'ye aldı. Suriyelilerin yoğun şekilde Akçakale'ye gelmesinin ardından Kaymakamlık ve AFAD tarafından kriz masası oluşturdu. Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, Viranşehir ilçesinde kurulan yeni çadır kente gönderilmesinin planlandığı bildirildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından güvenlik güçleri sınırdaki önlemlerini artırdı.