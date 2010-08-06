-BOMBANIN 60 KİLODAN FAZLA ÇIKTI DİYARBAKIR (A.A) - 06.08.2010 - Diyarbakır'ın Ergani ilçesi yakınlarında ele geçirilen araç içerisindeki bombanın 60 kilogramdan fazla olduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre, çıkış noktasıyla ilgili bilginin verilmediği ve sürücüsünün kimliği açıklanmayan bomba yüklü 23 YY 801 plakalı araç, güvenlik güçlerince takibe alındı. Buluşma noktasında yakalanması planlanan araç Ergani ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki İlçe Trafik Müdürlüğü yakınlarında arıza yapınca durdu. Aracın durmasıyla takipte olan güvenlik güçleri anında müdahalede bulundu. Araçta bulunan ve kimliği açıklanmayan 2 kişi gözaltına alındı. Bomba uzmanlarınca alınan çevre güvenliğiyle düzeneği patlatılan bombanın 60 kilogramdan fazla olduğu ve 8-10 katlı bir apartmanı yerle bir edecek güçte olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 2 kişinin sorgusu sürüyor.