Bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu'ya çirkin mesaj!..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" ile ilgili olarak "Bir lider bin odasında bin klima olan sarayda. Diğer lider 40 drecede asfaltta yürüyor. AKP, elitlerin partisidir" diyen Cumhuriyet yazarı Özgür Mumcu'ya bir sosyal medya kullanıcısı "Baban da sıcağı severdi" diye yanıt verdi. Söz konusu çirkin mesaj, kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Özgür Mumcu'nun babası, gazeteci Uğur Mumcu evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu 24 Ocak 1993'te yaşamını yitirmişti.

Özgür Mumcu'nun kardeşi Özge Mumcu Aybars da bahsi geçen mesaja, "Bu mesajı yeni gördüm. Memlekette kötü ruhlu insan da var, güzel insanlar da. Biz güzellerine bakalım" diye tepki gösterdi.