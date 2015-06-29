Bombalı saldırıyı gerçekleştiren IŞİD militanı Kobanê'ye Türkiye üzerinden mi geçti?

Selina Doğan’dan Başbakan Davutoğlu’na IŞİD militanları sorusu

CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, IŞİD’in, 25 Haziran 2015’te tarihinde Kobanê’de sivillere yönelik bombalı saldırısını, saldırganların Türkiye üzerinden Kobanê’ye geçtiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Özgür Gündem Gazetesi’nin sağ yakalanan bir İŞID militanının Kobanê’ye saldırmak için Türkiye’den geçtikleri ifadesine yer veren Doğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na, “Söz konusu IŞİD militanı Türkiye’ye ne zaman giriş ve çıkış yapmıştır” sorusunu yöneltti.

Doğan’ın TBMM başkanlığına verdiği soru önergesi şöyle:

Türkiye’nin sınır komşusu Suriye’de yaşanan çatışmalı ortam sadece Suriye’yi değil başta Türkiye olmak üzere tüm bölge ülkelerini derinden etkilemektedir. Milyonlarca Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

Bugüne kadar görülmüş en acımasız yöntemleri kullanan IŞİD hakkında Birleşmiş Milletler “insanlığa karşı suç işleyen” bir örgüt tanımlamasını yapmıştır.

IŞİD’e uluslararası düzeyde birçok katılım olduğu ve bu teröristlerin sınırı geçmek için özellikle Türkiye’yi kullandığına ve Türkiye’nin de IŞİD’e yardım ettiğine dair iddialar bir türlü gündemden düşmek bilmiyor.

IŞİD, 25 Haziran 2015’te tarihinde Kobanê’de sivillere yönelik bombalı saldırı gerçekleştirilmiş ve ardından Kobanê’yi kontrol altında tutan PYD ile Kobanê’ye sızan IŞİD’liler arasında çatışma çıkmıştır. Bu çatışmalarda bugüne kadar 100’ün üzerinde kişinin öldüğü belirtilmektedir. Saldırganların Türkiye üzerinden Kobanê’ye geçtiği iddia edilmektedir.

29 Haziran 2015 tarihli Özgür Gündem gazetesinin manşetinde yer alan iddiaya göre Kobanê’de sağ yakalanan bir IŞİD militanının üzerinden Akçakale Kaymakamlığı, Süleymanşah Konaklama Tesisi Tanıtım Kartıçıkmıştır. Bu kartta ismi Ahmet Hasan, Baba adı Muhamed ve doğum tarihi 01.01.1982 doğumlu yazılan IŞİD militanı Kobanê’ye saldırmak için Türkiye’den geçtiklerini söylemiştir.

-Söz konusu IŞİD militanı Türkiye’ye ne zaman giriş ve çıkış yapmıştır?

- Gazetede yer alan iddialar doğru mudur?

-Suriyeli sığınmacıların konakladığıkamplarda istihbari çalışmalar yürütülmekte midir?

- Terörle mücadele eden birimlerde IŞİD’e yönelik özel birimler kurulmuş mudur?

-Türkiye içinde IŞİD’e yönelik herhangi bir operasyon yapılmış mıdır?

-IŞİD’le ilişkisi olduğu gerekçesiyle bugüne kadar kaç kişi gözaltına alınmıştır? Gözaltına alınanlara nasıl işlem yapılmıştır?

-IŞİD’e üye olduğu gerekçesiyle kaç kişi hakkında dava açılmıştır?

- Suriye sınırını geçerek IŞİD’e katılmak isteyen kişilerin zaman zaman sınır güvenliğini sağlayan Türk SilahlıKuvvetleri unsurları tarafından yakalandığına dair açıklamalar yapılıyor. Bugüne kadar sınırı geçmek isteyen kaç IŞİD’li yakalanmıştır?

- Sınırı geçerken yakalanan IŞİD’lilerin uyruğu nedir? Yakalanan yabancı uyruklu IŞİD’lilere nasıl bir işlem yapılmaktadır?

-20001 yılından bu yana Türkiye’den kaç kişi IŞİD’e katılmıştır?