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'Bombalı saldırıyı düzenleyen Van milletvekili' ifadesi için Hürriyet'te inceleme başlatıldı

Hürriyet Okur Temsilcisi Bildirici: Gazete yönetiminin, bu konuda ciddi bir iç inceleme başlattığını öğrendim

29 Şubat 2016 13:14

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, Ankara saldırısını gerçekleştiren TAK üyesi Abdülbaki Sömer’in taziyesine giden HDP Van Milletvekili Tuba Hezer’le ilgili Hürriyet’te çıkan bir haberde, kullanılan "Ankara’daki bombalı saldırıyı düzenleyen Van milletvekili Tuğba Hezer Öztürk” ifadeleri için gazete yönetiminin inceleme başlattığını duyurdu. 

Hezer’in, Abdülbaki Sömer'in taziyesine gitmesi hem Meclis’te eleştirilmiş hem de medyada yankı uyandırmıştı. 27 Şubat’ta Hürriyet’te Hezer’e ilişkin yayımlanan “Vatandaşlıktan çıkartılsın” başlıklı haberin içeriğinde yer alan "... Ankara’daki bombalı saldırıyı düzenleyen Van milletvekili Tuğba Hezer Öztürk...” ifadeleri için Faruk Bildirici, gazete yönetiminin inceleme başlattığını belirtti.

Bildirici’nin Hürriyet’te “Bulmaca meraklılarına yanıtlar” başlığıyla bugün (29.02.2016) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Vahim bir hata

Twıtter’daki olağan taramalarım sırasında fark ettim; basılı gazeteyi kontrol edene kadar da inanamadım. 27 Şubat’ta Hürriyet’in 22. sayfasında yayınlanan “Vatandaşlıktan çıkarılsın” haberinin içinde aynen şöyle bir ifade geçiyormuş; “... Ankara’daki bombalı saldırıyı düzenleyen Van milletvekili Tuğba Hezer Öztürk...”

Bu gerçekten vahim bir yazım hatası. “Ankara’daki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Abdülbaki Sömer’in taziyesine giden Van milletvekili” yazılması gerekirken, sanki saldırıyı o düzenlemiş gibi bir ifade çıkmış ortaya. Zaten haber de HDP’li Öztürk’ün taziyeye gitmesini eleştiren AKP Ordu milletvekili Metin Gündoğdu’nun düzenlediği basın toplantısını konu alıyor. Takma isimli bir Twitter kullanıcısının eleştirdiği bu yanlışlığı, yazı işlerine de ilettim. Gazete yönetiminin, bu konuda ciddi bir iç inceleme başlattığını öğrendim. Haberin yazılışından sayfaya girene kadar hangi aşamada meydana gelmiş olursa olsun, böyle bir hatanın Hürriyet’in editoryal süzgecinden geçememesi gerekirdi. Üzücü...

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