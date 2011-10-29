-Bombalı saldırının failine ölüm cezası SALE(A.A) - 28.10.2011 - Fas'ın Marakeş kentinde Nisan ayında düzenlenen ve 17 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırının faili ölüm cezasına çarptırıldı. Marakeş'te turistlerin rağbet ettiği bir kafeyi hedef alan ve 8'i Fransız vatandaşı 17 kişinin öldüğü saldırının faili Adil Osmani'ye, ''saldırıyı planlamak ve gerçekleştirmek suçundan'' ölüm cezası verildi. Osmani'ye saldırıda yardım eden Hakim Dah müebbet hapse çarptırılırken, olayla ilgili bilgiye sahip oldukları gerekçesiyle yargılanan 6 sanığa ise 4'er yıl hapis cezası verildiği bildirildi. Turistik Marakeş kentinin merkezindeki Argana adlı kafede 28 Nisan'da meydana gelen bombalı saldırıda onlarca kişi de yaralanmıştı. Ölenler arasında Fransızların yanı sıra İngiltere, İsviçre ve Portekiz'den gelen turistlerle Fas vatandaşları da bulunuyordu.