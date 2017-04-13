Bombalı saldırıdan bir gün sonra sahaya çıkan Dortmund'dan UEFA'ya tepki

Kendilerine yönelik düzenlenen terör saldırısından bir gün sonra maça çıkan Alman ekibi, bu karardan ötürü UEFA'ya sitem etti.

Eurosport'un haberine göre, bombalı saldırıya maruz kaldıktan sadece 22 saat sonra Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçına çıkan ve evinde ağırladığı Monaco'ya 3-2 mağlup olan Borussia Dortmund cephesinde duygusallıkla birlikte UEFA'ya öfke hakimdi. Alman ekibinde forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin, maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada takım otobüslerine yapılan terör saldırısıyla ilgili duygu dolu ifadeler kullandı.

Patlamanın ardından Westfalenstadion

Açıklama yaparken gözyaşlarını tutamayan Nuri Şahin "Doğru kelimeleri bulmak çok zor. Terör buraya hep uzaktı ama dün akşam itibariyla terörün ne olduğunu gördük. Aslında durumun vahametini eve geldiğimde; eşim ve oğlumun kapı önünde beni beklediğini görünce anladım. Onların yüz ifadelerini unutamıyorum. Bu olay hakkında konuşmak bile zorluyor beni. Futbolun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hepimiz futbolu seviyoruz ve onun sayesinde iyi paralar kazanıp ayrıcalıklı bir hayat yaşıyoruz. Ama biz de insanız. Ve bu hayatta futboldan çok daha önemli şeyler var" dedi.

Nuri Şahin ayrıca, saldırıdan bu kadar kısa süre sonra maça çıkmayı arzu etmediklerini belirterek, "İkinci yarıda oyuna girene kadar futbol hiç aklıma gelmedi. Takım olarak elimizden geleni yaptık ve tüm yaşananlara rağmen iyi bir maç çıkardık." ifadelerini kullandı.

Karşılaşma sonunda Borussia Dortmund Teknik Direktörü Thomas Tuchel'ın hedefinde ise UEFA vardı. Erteleme maçının zamanına karar verilirken UEFA'nın kendilerine danışmadığını iddia eden Tuchel, "Bizi doğrudan ilgilendiren bu karar İsviçre'den alındı ve biz bu kararı telefonumuza gelen bir mesajla öğrendik. UEFA nezdinde böylesine görmezden gelinmek gerçekten üzüntü verici." diye konuştu.

Tuchel'in bu sözleri sonrası resmi sitesiden bir açıklamada bulunan UEFA ise, maçın zamanına karar verilirken her iki kulübün yetkililerinden onay alındığının altını çizdi.

Salı günü oynanması öngörülen Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi Dortmund otobüsüne yapılan bombalı saldırıda İspanyol savunma oyuncusu Marc Bartra yaralanmış ve karşılaşma çarşamba gününe ertelenmişti.