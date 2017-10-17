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Bombalı saldırıda yaralanan 35 Somalili Ankara'ya getirildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaralıların getirilmesi için talimat vermişti

17 Ekim 2017 04:16

Somali’nin başkenti Mogadişu’da meydana gelen bombalı terör saldırısında yaralananlardan 35’i tedavi edilmek üzere Ankara'ya getirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Somali'deki bombalı terör saldırısından kurtulan yaralıları Türkiye’ye getirmek için tahsis edilen uçak dün saat 22:30'da Etimesgut Askeri Havaalanı’na indi.Yaralılardan durumu ağır olan 8’i Ankara’daki eğitim ve araştırma hastanelerinde, 27’si de Polatlı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 

IŞİD'in saldırdığı Türkmenler'de aynı hastanede tedavi edilmişti

Kerkük’ün Tuzhurmatu kasabasında 2016 yılında IŞİD'in kimyasal saldırıları sonucu yaralanan 80 Türkmen yine Polatlı Devlet Hastanesi’nde tedavi edilmişti. Aynı yıl içinde Suriye Türkmen cephesinde çok sayıda yaralının da tedavisi bu hastanede yapılmıştı.

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