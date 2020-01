Bombalı saldırıda tahrip olan Mermer Jandarma Karakolu yenilendi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Sur ilçesinde, geçen yıl teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 3 askerin şehit olduğu Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı\'nın yeni binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, jandarmanın, polis ve korucularla birlikte nereden gelirse gelsin her türlü ihanete karşı iç ve dış tehlikelere karşı kararlı bir bir mücadele verdiğini belirterek, \"Bu ülkenin her bir köşesinde askerimiz, polisimiz ve korucularımız aynı iman ve şuurla dimdik ayaktadır. Nereden gelirse gelsin, hangi ihanetle ve iç ve dış işbirliğiyle desteklenirse desteklensin bu büyük millet, bütün ihanetleri ve bütün bu tehditleri bertaraf edecek, kararlılıkla yoluna İnşallah güçlenerek devam edecektir\" dedi.

Diyarbakır-Bingöl Karayolu üzerinde bulunan, merkez Sur ilçesindeki Mermer Jandarma Karakolu\'na 24 Mart 2016 tarihinde PKK\'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 asker şehit oldu. Saldırıda karakol binası da tahrip oldu. Saldırının ardından yapımına başlanan Mermer Jandarma Karakolu\'nun yeni binası bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 7\'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, 8\'inci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Vali Yardımcısı Tolga Toğan, çeşitli kurum müdürleri, Sur ilçesi muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Tören, karakola düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 3 asker ile ebediyete uğurlanan tüm şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı ile ilgili bilgilerin Jandarma Binbaşı Levent Kayasar tarafından verilmesinin ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu konuşma yaptı. Vali Güzeloğlu, şöyle dedi:

\"Sur ilçemizin Mermer Karakolu\'nu bugün yeniden büyük ve güçlü Türkiye\'ye yakışır şekilde insanımızın hizmetine sunmanın, jandarma teşkilatının kanunlarla, kendisine verilen başta can ve mal emniyeti olmak üzere bütün görevleri için ideal bir şekilde bugün hazır hale getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sözlerimin başında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne, devletimizin ve milletimizin bekası, özgür ve hür yaşaması, nazlı bayrağımızın ilelebet gönderimizde nazlı nazlı dalgalanması, ezanımızın semalarda dinmemesi adına hayatlarını feda eden bütün aziz şehitlerimizi ve 24 Mart 2016\'da bu düstur ve sorumlulukla Mermer\'de görev yaparken vatandaşına bölge ve sorumluluk sınırı içerisindeki her insanın can ve mal emniyetine dönük kahramanca duruşu ve görev bilinciyle burada ifa ederken, hain terör örgütü PKK\'nın saldırısı sonucunda hayatını kaybeden Mermer Karakolu şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anıyorum, ruhları şad, mekânları cennet olsun. O gün yaralanan gazilerimize sağlık diliyorum. İnsanlık fedakârlıklarının en büyüğü olan canlarını bu vatan için, devlet için, bayrak için, ezan için, iman için feda eden aziz şehitlerimiz geleceğe doğru ve kararlı büyük yürüyüşümüzün en büyük güvencesidir.\"

Jandarmanın, polis ve korucularla birlikte nereden gelirse gelsin her türlü ihanete, iç ve dış tehlikelere karşı kararlı bir şekilde mücadele verdiğini anlatan Vali Güzeloğlu, şunları kaydetti:

\"Bugün de aynı şehitlerin safında, onların kararlılığında ve imanlı duruşunda bu ülkenin her bir köşesinde askerimiz, polisimiz ve korucularımız aynı iman ve şuurla dimdik ayaktadır. İç ve dış bütün tehdit hain ve niyetlere karşı bu iman, aşılmaz ve sarsılmaz yenilmez sıradağlar gibi duran en büyük güç kaynağımızdır. Nereden gelirse gelsin, hangi ihanetle ve iç ve dış işbirliğiyle desteklenirse desteklensin, bu büyük millet bütün ihanetleri ve bütün bu tehditleri bertaraf edecek, kararlılıkla yoluna inşallah güçlenerek devam edecektir. Bugün Türkiye, bölgesinde ve küresel ölçekte hakkı, adaleti ve insanlığın temel değerlerini savunan belki de yegâne ülkedir.\"

Güvenlik güçlerinin Diyarbakır\'da da vatandaşlarla birlikte teröre karşı dimdik durduğunu belirten Vali Güzeloğlu, şöyle konuştu:

\"Bugün Diyarbakır\'da da güvenlik kuvvetlerimiz, askerimiz, polisimiz, korucumuz ve Diyarbakırlımız teröre karşı dimdik durmakta, bütün hain niyet ve emelleri bu kararlılıkla inşallah bertaraf etmekte ve geleceğe kararlı yürüyüşünü sürdürmektedir. Bu ülkenin kadim kenti, irfan, medeniyet kenti Diyarbakır terörle yaşadığı yılların sonrasında inşallah o gerideki acıları, milletiyle, devletiyle bertaraf edecek kalkınma, gelişme ve ilerleme yolunda çok hızlı bir şekilde gelişerek, güçlenerek yoluna devam edecektir. Tıpkı Türkiye\'nin her köşesinde olduğu gibi. Bugün de devletimizin millete hizmet noktasında sunduğu bu karakolumuz, yeni güvenlik anlayışımızın, milletiyle bütünleşen devlet anlayışının çok büyük bir göstergesidir. Diyarbakır- Bingöl Karayolu\'nun bütün güvenliğinin yanı sıra bölgede bulunan, teşrif eden tüm muhtarlarımızın, burada yaşayan tüm insanlarımızın can ve mal emniyetinin teminine ve tesisine dönük bu karakolda bugünden itibaren en yüksek düzeyde güvenlikli bir hizmet sunulacaktır. Bizler millete hizmet etmenin ibadet olduğuna inanan, devleti ancak millet için yaşatan ve bu noktadaki gayretini her daim daha öteye taşıyan, merkezinde insan olan bir yönetim anlayışının temsilcileriyiz. Bu kararlılıkla bugünden itibaren hizmet verecek karakolumuzun, Sur ilçemiz Mermer Karakol Sorumluluk Bölgesi, Diyarbakır\'ımız ve ülkemiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını Rabbi\'mden niyaz ediyorum. Emeği geçen, yapımından bugüne katkı koyan herkese teşekkür ediyorum ve sözlerimin başında olduğu gibi bugün bu yeni karakol binasını hizmete açarken bütün şehitlerimizi ve 24 Mart 2016\'da şehadete Mermer saldırısında erişen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun, makamları cennet olsun.\"

Konuşmaların ardından kurbanların kesimi gerçekleştirildi. Daha sonra Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler tarafından Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı yeni hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi. Yeni binada incelemelerde bulunan Güzeloğlu burada askerlerle birlikte öğle yemeği yiyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.



FOTOĞRAFLI