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Dünya

BOMBALI SALDIRIDA KAFALARI KOPTU MANİLA (A.A)

21 Ekim 2010 15:14

-BOMBALI SALDIRIDA KAFALARI KOPTU MANİLA (A.A) - 21.10.2010 - Filipinler'in güneyinde bir yolcu otobüsünü hedef alan bombalı saldırıda 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Bombanın patlama şiddeti nedeniyle yolculardan ikisinin kafası koptu. Polis Baş Komiseri Gil Meneses yaptığı açıklamada, saldırının, 50 yolcu taşıyan otobüs yolda seyir halindeyken yapıldığını söyledi. Bombanın patlama şiddeti nedeniyle yolculardan ikisinin kafasının koptuğunu belirten Meneses, yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığını bildirdi. Meneses, olayın ardından aracın bükülen metal kısımlarını düzelterek sıkışan yolcuları kurtaran polis ve ordu birimlerinin kazadan sağ kurtulan kişilerle görüşerek, olayın ayrıntılarını öğrenmeye çalıştıklarını anlattı. Filipinlerin güneyi, fidye ve haraç almak amacıyla saldırılar düzenleyen suç çeteleriyle, Filipinler'den bağımsızlıklarını elde etmek amacıyla onlarca yıldan beri savaşan ayrılıkçı Müslümanların yaşadığı yerler olarak biliniyor.  Askeri sözcü Yarbay Randolph Capangbang yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan otobüsün sahibi bulunan şirketin daha önce haraç çetelerince tehdit edildiğinin belirlendiğini söyledi.

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