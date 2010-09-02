-BOMBALI SALDIRIDA 5 POLİS ÖLDÜ BOGOTA (A.A) - 02.09.2010 - Latin Amerika ülkelerinden Kolombiya'nın güneyindeki Caqueta eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 polis öldü, 3 polis de yaralandı. Eyaletin yetkililerinden Edilberto Ramon Endo Kolombya radyosu RCN'ye yaptığı açıklamada, içinde 8 kişinin bulunduğu bir polis arabasının, seyir halindeyken kimliği belirlenemeyen kişilerce uzaktan kumandayla güçlü bir patlayıcı maddeyle infilak ettirildiğini belirtti. Saldırının kimler tarafından düzenlediği ve nedeni bilinmiyor.