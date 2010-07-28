-BOMBALI SALDIRI MAAŞ KUYRUĞUNDAKİLERİ VURDU BAĞDAT (A.A) - 28.07.2010 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta yolun ortasına yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle, çoğunluğu emekli maaşını almak için sırada bekleyenlerin olduğu 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Polis ve sağlık yetkilileri, Bağdat'ın doğusunda, Şiilerin ağırlıkta olduğu Sadr mahallesinde bir devlet bankasının yakınında meydana gelen patlamada, ölenlerden 2'sinin kadın, birinin güvenlik görevlisi olduğunu bildirdi. Bu arda Irak'ın çeşitli kentlerinde dün akşam meydana gelen şiddet olaylarında da toplam 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.