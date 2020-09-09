Bombalı saldırı hazırlığındaki 2 şüpheli Mardin'de yakalandı

Suriye'den bombalı saldırı yapmak için Türkiye'ye gelen 2 şüpheli, MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla 15 kilo plastik patlayıcıyla birlikte Mardin'de yakalandı.

MİT ve jandarma ekipleri, Suriye uyruklu 2 şüphelinin büyükşehirlerde bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye geldiğini belirledi

Operasyon için harekete geçen ekipler, şüphelilerin Suriye uyruklu bir kişinin evinde kaldığını saptadı. Bunun üzerine ekipler, dün gece saatlerinde eve operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu M.N. ve E.T., 2 sırt çantasında 15 kilo plastik patlayıcı, 4 ateşleme anahtarı, 4 elektrikli fünye, 2 hafıza kartı ve 4 pil ile birlikte yakalandı.

Şüpheliler ile onu gizleyen Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin üzerinden çıkan 3 cep telefonuna da el konuldu. Patlayıcı Madde İmha Timi'nin yaptığı incelemede, ele geçen patlayıcı maddenin tahribat gücünün çok yüksek olduğu, 3 katlı bir binayı kullanılamaz hale getirecek güçte olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor. (DHA)











