Bombalı protesto!

Tempo24-



Flamengo taraftarları, takımlarının üst üste 6 maçtır galip gelememesine tepkilerini antrenman sahasında bomba patlatarak gösterdi.



Brezilya Ligi'ni lider durumda götürürken düşüşe geçen takım, kendisini bir anda 6. sırada buldu. Bunun üzerine 30 kadar taraftar, tepkilerini bugüne kadar görülmemiş bir yolla göstermek için antrenman sahasının yolunu tuttu.



Fanatik taraftarlar, futbolcuları uyarmak için sahaya küçük bir bomba attı. Bombanın parçaları iki futbolcuya isabet etse de, herhangi bir ciddi yaralanma ya da sakatlık meydana gelmedi.



Önce ne olduğunu anlayamayan futbolcular, ardından taraftarlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, takım kaptanı devreye girdi ve olaylar yatıştı.



Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen takım kaptanı Fabio Luciano'nun daha iyi olacakları sözü üzerine, öfkeli grup antrenman sahasını terketti.

