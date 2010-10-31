-BOMBALI PAKETLERLE İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINDA SANA (A.A) - 30.10.2010 - Yemen'den ABD'ye gönderilmek istenen ancak Dubai ve İngiltere'de ele geçirilen bombalı paketlere ilişkin bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Yemenli bir güvenlik yetkilisi, güvenlik güçlerinin olaya karıştığı düşünülen bir kadını, başkent Sana'da yapılan bir operasyonun ardından yakaladığını söyledi. Bu arada, ABD Posta İdaresi, Yemen'den posta ile gönderilen paketleri kabul etmeyi geçici olarak durdurduğunu açıkladı.