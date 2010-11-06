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Dünya

BOMBALI PAKETLERİ EL KAİDE ÜSTLENDİ WASHINGTON (A.A)

06 Kasım 2010 00:11

-BOMBALI PAKETLERİ EL KAİDE ÜSTLENDİ WASHINGTON (A.A) - 05.11.2010 - El Kaide örgütünün Yemen'deki kanadının, geçen hafta yetkililer tarafından ortaya çıkarıldığı ilan edilen ABD'ye bombalı paketler gönderilmesiyle ilgili saldırı planının sorumluluğunu üstlendiği bildirildi. Bombalı paketlerin ABD'ye gönderilmek üzere Yemen'den postalanmasının ardından Dubai ve İngiltere'de uçaklarda ele geçirilmesinden bir hafta sonra, Yemen'deki El Kaide örgütü bir internet sitesinde yayınladığı açıklamada, saldırı planının sorumluluğunu üstlendi.  Açıklamada ayrıca, Amerikan çıkarlarının hedef alınmaya devam edileceği de belirtildi.  Yazıcı kartuşu içine gizlenmiş patlayıcıların, Yemen'den hava kargosuna verildiği, ancak Dubai ve İngiltere'de cuma günü ele geçirildiği bildirilmişti.

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