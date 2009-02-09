Bombalı gece

MHP Eskişehir İl Başkanlığı'na bomba ihbarı yapıldı. İstanbul'da ses bombası patladı, molotoflu saldırı yapıldı





Dün akşam, İstanbul ve Eskişehir'de polisi alarma geçiren bombalama ve bomba ihbarı olayları yaşandı.



MHP'ye asılsız bomba ihbarı



MHP Eskişehir İl Başkanlığı'na bomba ihbarı yapıldı. İl binasında arama yapan polis, herhangi bir bulguya rastlayamadı.



Polis, 2 Eylül Caddesi'ndeki MHP Eskişehir İl Başkanlığı binasının içine bomba konulduğu yönünde ihbar aldı.



Olay yerine gelen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri ve bomba imha uzmanları, çevre güvenliğini alarak, parti binasının içinde arama yaptılar. Arama ve kontrollerde ihbarın asılsız olduğu belirlendi.



Polislerin binada yaptığı arama sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan partinin il başkanvekili Orhan Güngör, bir kişi tarafından telefonla bomba ihbarının yapıldığını belirterek, binada yapılan arama ve kontrollerde herhangi bir bulguya rastlanılmadığını söyledi.



Güngör, emniyet yetkililerine hassas davranışlarından dolayı teşekkür ettiklerini ifade ederek, ihbarın asılsız olduğunu kaydetti.



CHP binasına molotoflu saldırı



Edinilen bilgiye göre, Gazi mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde CHP Sultangazi bürosunun da bulunduğu bina ile yaklaşık 100 metre ilerisindeki bir markete molotofkokteyli atıldı.



Olaydan birkaç saat sonra aynı caddede park halindeki özel bir otomobil de molotofkokteyli atılarak kundaklandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın kısa sürede söndürüldü.



Beyoğlu'nda ses bombası



Beyoğlu'nda da bir marketin önüne bırakılan ses bombası, maddi hasara yol açtı.



Edinilen bilgiye göre, Sururi Mehmet Efendi mahallesindeki İnce Kaş sokakta bir marketin önüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce metal bir kutu içinde bırakılan ses bombası patladı.



Polis yetkilileri, patlamanın, marketin ön cephesinde küçük çaplı maddi hasara neden olduğunu ifade ederek, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdiler. (AA)

