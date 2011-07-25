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BOMBALI EYLEMCİLERE SUÇÜSTÜ İZMİR (A.A)

25 Temmuz 2011 15:00

-BOMBALI EYLEMCİLERE SUÇÜSTÜ İZMİR (A.A) - 25.07.2011 - İzmir'in Menemen ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, bombalı eylem hazırlığında oldukları öne sürülen 2 kişi, hazırlanmış patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan bol miktarda kimyasal maddelerle yakalandı. Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Menemen BDP ilçe örgütü yöneticisi M.A'nın Asarlık Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Terör ekiplerinin operasyonunda, Asarlık Mahallesi muhtar azası da olan M.A. (32) ile D.T. (24) yakalandı. Evde yapılan aramada, kola kutusuna kimyasal maddelerle hazırlanmış fitil ateşlemeli patlayıcı, bomba yapımında kullanılan bol miktarda kimyasal madde, çiviler, eldivenler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan Kocaeli Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen D.T'nin, 2009 yılında Kocaeli'nde terör örgütü lehine propaganda yapmak ve terör örgütü üyesi olmak suçlarından gözaltına alındığı, halen tutuksuz yargılandığı ve bomba yapımı konusunda uzman olduğu bildirildi. Yaklaşık 4 ay önce Kocaeli'den İzmir'e gelen D.T'nin örgütün İzmir gençlik yapılanması sorumlusu olduğu ve bazı örgüt elemanlarına bomba eğitimi verdiği de ileri sürüldü. Sorgulanan M.A. ile D.T'nin hazırladıkları patlayıcılarla İzmir'de belirleyecekleri kamu kurum ve kuruluşlarına saldırı planı yaptıkları iddia edildi. Emniyet yetkilileri, son bir yıl içinde İzmir'de bir banka şubesi ve alışveriş mağazası önünde gerçekleştirilen iki bombalı eylemde kullanılan patlayıcıların, D.T. ile M.A'nın hazırladıkları patlayıcılarla aynı özellikleri taşıdığını, bu iki saldırıyı gözaltındaki 2 zanlının gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin araştırıldığını bildirdi. D.T. ile M.A'nın işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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