-BOMBALI EYLEM YAPAMADAN YAKALANDI İZMİR (A.A) - 12.02.2011 - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bombalı eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen üniversite öğrencisi, el yapımı bomba ile yakalanarak gözaltına alındı. 3 gün önce Buca ilçesinde 1 kilogramlık el yapımı bombanın ele geçirilmesiyle ilgili soruşturmayı sürdüren İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencisi A.K'nın (24) İzmir'de olduğunu belirledi. Ekipler, elinde poşetle Karabağlar ilçesinde yolda yürüyen zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı. Polisleri görünce elindeki poşeti atan A.K. yakalandı. Poşette kola kutusu içine hazırlanmış el yapımı bomba ele geçirildi. Zanlının BDP üyesi olduğu, İzmir'de 27 Kasım 2010'da da terör örgütü PKK lehine düzenlenen yasa dışı gösterilere katıldığı, elinde benzin bidonuyla yakalandığı ve bu olayla ilgili olarak tutuksuz yargılandığı tespit edildi. Polisteki ifadesinde, ele geçirilen poşetle ilgisinin bulunmadığını söyleyen A.K'nın, üyesi olduğu partinin seçim çalışmaları için İzmir'e geldiğini anlattığı öğrenildi. Emniyet yetkilileri, A.K'nın, kentte daha önce bazı eylemlerde kullanılan bombalarla, ele geçirilen el yapımı bombaların imalatını yapan kişi olduğunun değerlendirildiğini bildirdi. Terör örgütü elebaşısının yakalanışının yıl dönümü nedeniyle bombalı eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen zanlı, sorgusunun ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.