T24 LogoT24 Logo
Gündem

BOMBALI EYLEM ÖNCESİ OPERASYON KARS (A.A)

23 Haziran 2011 18:57

-BOMBALI EYLEM ÖNCESİ OPERASYON KARS (A.A) - 23.06.2011 - Kars'ta bombalı eylem hazırlığı yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bülbül Mahallesi'nde, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olduğu iddia edilen Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi (DYGM) üyesi olduğu ileri sürülen 4 kişinin bulunduğu eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, bombalı eylemlerle ilgili dokümanlar ele geçirildi. Bombalı eylem hazırlığı yaptığı öne sürülen 4 kişi, Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24