-BOMBALI EYLEM ÖNCESİ OPERASYON KARS (A.A) - 23.06.2011 - Kars'ta bombalı eylem hazırlığı yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bülbül Mahallesi'nde, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olduğu iddia edilen Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi (DYGM) üyesi olduğu ileri sürülen 4 kişinin bulunduğu eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, bombalı eylemlerle ilgili dokümanlar ele geçirildi. Bombalı eylem hazırlığı yaptığı öne sürülen 4 kişi, Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.