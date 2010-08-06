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BOMBALI ARAÇLA İLGİLİ 2 TERÖRİST YAKALANDI  DİYARBAKIR (A.A)

06 Ağustos 2010 23:46

-BOMBALI ARAÇLA İLGİLİ 2 TERÖRİST YAKALANDI  DİYARBAKIR (A.A) - 06.08.2010 - Diyarbakır Valiliği, Ergani ilçesi yakınlarında ele geçirilen bomba yüklü araç ile ilgili 2 teröristin yakalandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, 5 Ağustosta bir ihbarı değerlendiren Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda, Ergani ilçesinde, uzaktan kumanda ile patlatılabilecek düzeneğe bağlı 65 kilogram patlayıcı ile hazırlanmış bomba yüklü aracın ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili 2 terör örgütü mensubunun yakalandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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