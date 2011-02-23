-BOMBALAMAYI REDDEDEN PİLOTLARIN UÇAĞI DÜŞTÜ CEZAYİR (A.A) - 23.02.2011 - Libya hava kuvvetlerine ait bir uçak, pilotların Bingazi'yi bombalama emrini reddederek paraşütle atlamasının ardından düştü. Libya'nın Kurina gazetesinin internet sitesinde yer alan ve askeri bir kaynağa dayandırılarak verilen haberde, kaptan pilot Attia Abdül Salim el Abdali ve yardımcı pilot Ali Ömer Kaddafi, Bingazi'yi bombalama emri aldı. Emri yerine getirmeyi reddeden pilotlar, Rus yapımı Sukhoi-22 tipi uçaktan paraşütle atladı. Pilotların uçaktan atlamasının ardından uçak Bingazi yakınlarında düştü. Öte yandan İsveç Expressen gazetesine göre, Libya'nın istifa eden Adalet Bakanı Mustafa Muhammed Ebud El Celil, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, 1988 yılında 270 kişinin öldüğü Lockerbie bombalı saldırısının emrini verdiğine dair kanıtları olduğunu söyledi. Mustafa Ebud el Celil, hükümet karşıtı protestoculara uygulanan şiddeti protesto etmek için görevinden istifa etmişti.