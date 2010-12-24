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Bombalamaya dolmuşla giderken yakalandı

İstanbul Sultanbeyli'nde üzerinde çok sayıda patlayıcı bulunan bir kişi, jandarmanın operasyonu sonucu yakalandı.

24 Aralık 2010 02:00

T24- İstanbul Sultanbeyli'nde üzerinde çok sayıda patlayıcı bulunan bir kişi, jandarmanın operasyonu sonucu yakalandı.Dolmuştan inerken yakalandığı belirtilen kişinin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirtildi.


İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünün İstanbul Yurtsever Demokratik Gençlik (YDG) sorumlusu ‘Bawer’ kod adlı E. B.'de patlayıcı madde bulunduğu ve sansasyonel eylem hazırlığında olduğu ihbarı üzerine harekete geçildi. E.B.'nin 20 Aralık günü üzerindeki patlayıcıları kullanacağı ve el değiştirebileceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, aynı gün saat 08.00 itibariyle şüphelinin geçiş yeri olan Sancaktepe Ankara Caddesi üzerinde beklemeye başladı. Elindeki siyah poşetle minibüse binen E.B. ile birlikte iki jandarma görevlisi de minibüse bindi. Ekipler, minibüsten indiği esnada terörist E.B.'yi yakaladı. Soruşturmanın devamında Y.K. adlı kişide gözaltına alındı.

E.B.'nin üst aramasında, 1 adet teneke kutu üzerinde (MKE tahrip kapsülü ibareli) içerisinde 35 adet 45 milimetre uzunluğunda fünye, 2 adet sigara paketi içinde beyaz kalıp şeklinde ortasında fünye yuvası açılmış ve şeffaf bant ile sarılmış toplam 125 gram patlayıcı madde, patlayıcıyı bir yere yapıştırmak için hazırlanan çift taraflı yapışkan bant, 1 adet sahte İETT indirimli taşıma kartı ve 1 adet E.B. adına hazırlanmış üniversite kimlik kartı ele geçirildi.

 Adliyeye sevk edilen E.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Y.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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