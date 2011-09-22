Bombacıya benzerliği başını derde soktu

T24

'Bombacı Adana'da yakalandı'

'Güçlendirilmiş TNT'

Ankara'da üç kişinin yaşamını yitirmesi, 34 kişinin de yaralanmasına yol açan bombalı saldırının faili belirlendi. Görgü tanıklarının ifadesi ve MOBESE kayıtlarını inceleyen polis, bombalı aracı Kumrular Caddesi'ne getiren saldırganın kimliğini tespit etti. Hakkında yakalama kararı çıkartılan saldırganın, bazı polis soruşturmalarında PKK ile bağlantısına ilişkin kayıtlara rastlandı.DHA’nın haberine göre; Başkent'i kana bulayan kişi olduğu öne sürülen bir kişi Adana’da yakalandı. Şüpheli şahsın adliye, Merkez Komutanlığı ve orduevinin bulunduğu bölgede gözaltına alındığı bildirildi. Zanlının bölgede sırt çantasıyla dolaşırken yakalandığı öğrenildi.Şüphelinin Temmuz 2011'de Eskişehir yolundan geçen askeri servis aracını hedef alan kişiyle aynı kişi olduğu iddia edildi. Ancak emniyet yetkilileri tarafından yapılan güvenlik sorgusunda herhangi bir olumsuzluk çıkmadığı bildirildi. Şahsın üzerinde de suç unsuru teşkil eden herhangi bir şeye rastlanmadığı açıklandı.Bugüne kadar herhangi bir suça karışmadığı anlaşılan ve isminin Mehmet Şükrü Güneş olduğu öğrenilen şahsın, Antalya'da bir otelde çalıştığı öğrenildi. Adana merkeze bağlı Doğankent beldesinde oturan şahsın, kimlik ve irtibat bilgileri alındıktan sonra serbest bırakılacağı belirtildi.Öte yandan, bombanın niteliği konusunda da somut bulgular elde edildi. Patlamada hayatını kaybeden Durdane Beyhan için Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine katılan Ankara Valisi Alaattin Yüksel, “Bombanın üzerinde çalışılmış, güçlendirilmiş bir TNT patlayıcı olduğu anlaşılmıştır” dedi. Soruşturma çerçevesinde cep telefonu baz istasyonu kayıtlarının da araştırıldığı kaydedildi.