'Bombacının cep telefonunda IŞİD görüntüleri bulundu'



Bavyera eyaletinin içişleri bakanı Joachim Herrmann Ansbach'taki saldırıyı düzenleyen kişinin bir İslamcı olma ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi. Herrmann, saldırıda İslamcı düşüncenin etkisinin de göz önünde bulundurulduğunu kaydetti.

'IŞİD'e bağlılığını bildirdi'

Bavyera eyaletinin içişleri bakanı Herrmann'ın açıklamasına göre video kaydında saldırgan Almanları Allah adına bir terör saldırısı düzenlemekle tehdit ediyor. Kayıtta saldırgan IŞİD'e bağlılığını bildiriyor.

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière Reutlingen ve Ansbach saldırılarıyla ilgili açıklamada bulundu. İçişleri Bakanı de Maizière yakınlarını kaybedenlere taziyelerini sundu, yaralılara acil şifalar diledi.

IŞİD: Askerimiz

Öte yandan terör örgütü IŞİD'e yakınlığıyla bilinen Amak haber ajansı, Ansbach'taki saldırıyı düzenleyen kişiyle ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklada saldırgan hakkında "İslam devletinin askeri" ifadesi kullanıldı.

'Psikolojik rahatsızlığı vardı'

Saldırıların kendisini sarstığını söyleyen federal içişleri bakanı, Ansbach'taki saldırıda terör örgütü IŞİD'le bağlantı ya da saldırganın psikolojik rahatsızlığı ihtimalinin sözkonusu olabileceğini, her iki ihtimalin kombinasyonunun da sözkonusu olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, Ansbach'taki saldırganın daha önce iki kez ihtihar girişiminde bulunduğunu, bir psikiyatri kliniğinde tedavi altına alındığını söyledi.

Saldırılar huzur bırakmadı

Almanya bir hafta içinde peş peşe saldırılara sahne oldu. Würzburg yakınlarında bir trende düzenlenen bıçaklı ve baltalı saldırıda çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Münih'teki Olympia Alışveriş Merkezi'nde meydana gelen olayda ise saldırgan dahil 10 kişi ölmüştü.

Reutlingen'de 21 yaşındaki palalı saldırgan 45 yaşındaki bir kadını öldürmüş, 5 kişiyi de yaralamıştı.

Ansbach'ta 27 yaşındaki bir Suriyeli mültecinin üzerindeki bombayı patlatması sonucu 4'ü ağır 15 kişi yaralanmıştı.