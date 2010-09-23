Bombacının bağlantısı Nedret!

T24 - İskenderun’da 7 askerin şehit edilmesi, Osmaniye’de subay eşi Pınar Akdağ’ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan ‘Zerdeşt’ Abuzer D.’nin, Halkalı patlamasından tutuklanan ‘Melle’ kod adlı Mehmet K. S. ile irtibatlı olduğu belirlendi. 8 çocuk annesi Nedret A.‘nın da irtibatı sağladığı ortaya çıktı



İstanbul’a sansasyonel eylem için geldiği sırada polis tarafından yakalanan Abuzer D.’nin sorgusunda çok önemli ayrıntılara ulaşıldığı belirtiliyor. Önceki gün Abuzer D. ile birlikte tutuklanan Nedret A.’nın Halkalı saldırısı sonrasında tutuklanan “Melle” kod adlı Kazım S. ile irtibatlı olduğu ve sık sık görüştüğü tespit edildi. Akşam gazetesinde yer alan habere göre;



Melle ile ‘Zerdeşt’ kod adlı Abuzer D.’nin arasındaki bağlantıyı Nedret A. ‘nın sağladığı öne sürülüyor. İddialara göre Melle’nin tutuklanmasının ardından Abuzer D. ve Nedret A. birlikte hareket etti. Halkalı soruşturmasında takibe alınan Nedret A.’nın Melle’den sonra, bombalı eylem için İstanbul’a gelen Abuzer D.’yi evinde barındırdığı belirlendi. Nedret A.’nın Fatih Balat’taki evinde yapılan aramada, D.’nin elbiseleri bulundu. Yapılan araştırmada, 2005’te üniversite sınavına giren, kazanamayınca da terör örgütü PKK’nın Kandil’deki kampına katılan Abuzer D., 6 ay boyunca bomba ve saldırı eğitimi aldığı da belirlendi.



Halkalı’da meydana gelen ve 17 yaşındaki Buse Sarıyağ’ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin şehit olduğu Halkalı saldırısının ardından ifade veren bir görgü tanığı olay yerinde patlama esnasında motosikletli birinin kaçtığını gördüğünü anlatarak eşgalini verdi. 1 ay sonra Antalya’da meydana gelen olayda motosikletle patlama gerçekleştirildi. Polis, Halkalı’da kullanılan motosikletle Antalya’daki eylemde kullanılan motosiklet arasındaki benzerliği araştırıyor. Polis Halkalı saldırısı sonrası görgü tanıklarının anlattığı motosiklet ve eşgal tarifiyle D.’nin eşgalini karşılaştırıyor.İstanbul’a daha önce de geldiğini kabul eden Abuzer D., Antalya’ya da motosikletle gittiğini söyledi. Bu bilgiler doğrultusunda motosikletin Antalya’daki bombalama olayında kullanılan motosikletle aynı olup olmadığı incelemeye alındı. Abuzer D., soruşturma savcısı Hikmet Usta’ya verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi ancak çok önemli bilgiler verdi. Saldırıların talimatının kendisinin de bulunduğu bir ortamda verildiğini itiraf eden D., 3 saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine dair Savcı Usta’ya şahıs ve olayların kod isimlerini verdi.





BOMBA, ALARM DÜZENEKLİ



Yapılan sorgusunda, Abuzer D.’nin bombaların uzaktan patlatılması konusunda yeni bir teknik geliştirildiği belirlendi. D.’nin ayrıca savcıya “Ben metropol bombacısıyım, bu şekilde yetiştirildim” dediği de öğrenildi. Sabotaj, siyasi ve devlet eğitimleri aldığı öğrenilen ve 5 yıl dağlarda kalan Doymaz’ın bir müddet Amanoslar’da örgüt yöneticileriyle birlikte kaldığı da ortaya çıktı.





