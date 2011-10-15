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Bombacılar yakalandı mı?

Ankara'da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıyla ilgili Diyarbakır'da gözaltına alınan 6 kişi Ankara' ya gönderildi.

15 Ekim 2011 03:00

T24 - Ankara'da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıyla ilgili Diyarbakır'da gözaltına alınan 6 kişi Ankara' ya gönderildi.


Ankara Kumrular Sokak'ta 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıyla ilgili Diyarbakır'da gözaltına alınan 6 kişi Ankara' ya gönderildi. Gözaltına alınanlardan 3'ünün parmak izlerinin, olay yerinde alınan parmak izleriyle benzerlik taşıdığı belirtildi.


Ankara terörle mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu Diyarbakır’da gözaltına alınan 6 zanlı karayolu ile Ankara'ya getirildi. Zanlılar emniyet'e getirilmeden önce Gazi Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar yapılan işlemlerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  Zanlıların ifadelerinin alınmasına başlandığı öğrenildi.


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