Bombacı türbanla gizlenmiş!

Eski Bakan Türk’e karşı suikast yapmak isterken yakalanan Didem Akman’ın Yunanistan’dan Türkiye’ye girerken eşkalini gizlemek için türban taktığı anlaşıldı.



Milliyet, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’e yönelik olarak, Bilkent Üniversitesi’nde canlı bomba eylemi gerçekleştirmek isterken yakalanan Didem Akman’ın, eşkalini türban ile gizlemeye çalıştığı görüntüsünü yayımladı.



Başını örterek eşkalini gizleyen Akman’ın, aynı eylemde yakalanan Serkan Onur Yılmaz ile yan yana olduğu görüldü.



Akman, Bilkent Üniversitesi’nde 29 Nisan’daki suikast girişimi sonrasında, üzerinde 4 kilo 380 gram patlayıcı düzeneğiyle birlikte yakalanmıştı.

Hakkında “yasadışı örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla açılan davada 2 yıl 6 ay hapis cezası alan Akman’ın bir grup arkadaşıyla birlikte, bomba eğitimi almak amacıyla yasadışı yollardan Yunanistan’a gittiği saptandı.



Hakkında yakalama kararı olan Akman’ın 24 Nisan’da Yılmaz ile birlikte İpsala sınır kapısını kullanarak Yunanistan’dan Türkiye’ye girdiği belirlendi. Yılmaz ile birlikte görüntülenen Akman’ın tanınmamak için pembe renkli başörtüsü taktığı görüldü.



İzlenmiş ama...



Kılık değiştiren Akman ile Yılmaz’ın, önce Edirne’den İstanbul’a geldiği, eylemden bir gece önce canlı bomba saldırısında kullanılacak patlayıcı ile birlikte İstanbul’dan yola çıktığı anlaşıldı.



Akman’ın, dolmuş ile Bilkent Üniversitesi’ne geldiği, kimlik kontrolü sırasında Ezel Polat adına hazırlanmış sahte kimliği gösterip kütüphaneye gideceğini söylediği tespit edildi.

Akman ile Yılmaz’ın eylem için Ankara’ya geldiklerinin belirlenmesinin ardından, MİT ve polisin kent merkezinde ve Bilkent Üniversitesi’nde gizli önlemler aldığı öğrenildi.

Akman, bu önlemler kapsamında, eylemle ilgili uyarılan korumaların yaptığı girişim sonucunda yakalandı. Eyleme destek verdiği belirtilen Yılmaz da otobüs terminalinde İstanbul’a gitmek isterken gözaltına alındı.



Akman’ı jandarma, Yılmaz’ı emniyet sorguladı. Yılmaz’ın üzerinden İsa Kazir adına hazırlanmış, kendi fotoğrafı bulunan sahte bir kimlik çıktı. Ayrıca kot pantolonunun sağ paça kıvrımı içinde şifreli mesajların yer aldığı örgütsel doküman bulundu.



