Bombacı Taliban lideri ile görüşmüş

T24 -

Pakistan televizyonu AAJ, İngilizce konuşan Ürdünlü intihar bombacısı Humam Halil Ebu Mulal El Belevi'nin Taliban lideri Hakimullah Mehsud ile yan yana otururken çekilen görüntülerini ekrana getirdi.Televizyonun haberinde, çift taraflı ajan olduğu belirtilen Ürdünlü Belevi'nin, ABD ve Ürdün'den edindiği bilgileri militanlarla paylaştığı kaydedildi.Haberde, Belevi'nin, ABD ve Ürdün'ün, militan örgütleriyle ilgili casusluk karşılığında önerdiği milyonlarca doları reddettiği de ifade edildi.El Cezire televizyonu da saldırıdan önce çekildiği iddia edilen görüntülerde Belevi'nin, "saldırıyı, Ümmet'in düşmanları Amerikan ve Ürdün istihbaratlarından intikam almak için düzenlediğini" söylediğini duyurdu.Afganistan'da geçen ay sonunda üsse düzenlenen saldırıda 7 CIA ajanı ölmüştü.Belevi'nin yıllar önce Türkiye'ye geldiği ve Ankara TÖMER'de Türkçe öğrendiği ortaya çıkmış. Belevi'nin İstanbul Tıp Fakültesi'nde okuduğu bu sırada bir Türk ile de evlendiği öğrenilmişti.Belevi'nin eşi Defne Bayrak daha sonra yaptığı açıklamalarda eşinin ABD ve Ürdün ajanı olabileceği iddialarını yalanlamıştı.