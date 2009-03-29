Bombacı: Annem lanet okudu

Diyarbakır’da termos içerisindeki bombayı patlatarak 10 kişinin ölümüne neden olan bombacı eylemimi anlattı.



Diyarbakır’da 12 Eylül 2006’da 7’si çocuk 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı termosla yapılan saldırıyı planladığı gerekçesiyle tutuklanan H.T, ifadesinde saldırının detaylarını anlattı. Koşuyolu Caddesi’ndeki saldırıyı planlayıp gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan T. ifadesinde, çocukluğundan bu yana patlayıcılara karşı ilgisi olduğunu belirtti.



Yüzbaşıdan burs almıştı



Okulda fizik-kimya derslerinde başarılı olduğunu söyleyen T. “Bomba yapma konusundaki bilgileri araştırarak öğrendim” dedi.T. ifadesinde şunları söyledi:



- Üniversite yıllarında bir veteriner kliniğinden burs aldım. Ödeme yapanlardan biri Yüzbaşı Ü.T.’ydi. Benim orduya ve askere karşı sevgiyle bakmamı sağlamıştı. Bu dönemde asker kişilerle gezip, polis noktalarına gidip gelmemden dolayı PKK’nın gençlik yapılanması tarafından tehdit edildim. Hakkımda infaz kararı verildi.



- Diyarbakır’da bir eylem yapma fikri, PKK’nın kadrosunda bulunan ve bir çatışmada ölen amcamın oğlu N.T. nedeniyle oluştu. Cenazesi, ailesi kabul etmediği için kimsesizler mezarlığına defnedildi. Eylemi PKK güdümünde ve düşüncesinde güvenlik güçlerini hedef alarak yaptım.



- Saldırıyı asteğmen olarak askerliğimi yaparken, dağıtım izni için geldiğimde yaptım. Askerde A.Ş. diye bir üsteğmenimiz vardı. Onun hakkında, ilk ifademde verdiğim beyanların hiçbiri doğru değil. Hiçbir devlet görevlisinden talimat almadım.



- Koşuyolu’nda patlattığım bombayı, B.G’nin evinin banyosunda hazırladım.



- Bombayı yerleştirdiğim termosla Koşuyolu parkında dolaştım. İşaret parmağıma, bombanın patlamaması halinde parmak izim kalmaması için bant yapıştırdım. Üzerime 3-4 gömlek giydim. Bombayı polis araçlarının uygulama yaptığı yere koydum. Üzerinde bulaşık bezi vardı. Sonra gömlekleri çıkartıp eve gittim.



- Balkona çıktım. Polis aracının bombanın yanından geçip gittiğini gördüm. Polis aracını beklediğim sırada, termosun yerinde olmadığını gördüm. Nereye gittiğini anlayamadım. Bunun üzerine anlık kararla düğmeye bastım. Bomba patladı. Balkondan içeri girerken, annem balkona çıktı. Bu işi yapanlara lanet okuyordu.



- Ayrıca, İzmir’de asteğmen olarak askerliğimi yaptığım sırada 3 bombalı eylem daha gerçekleştirdim. 12 Mayıs 2007 günü Bornova pazar yerinde bisikletin üzerine yerleştirilen bir bomba bıraktım. Bu eylemdeki amacım, ertesi gün İzmir’de düzenlenecek Cumhuriyet mitinglerine katılımı azaltmaktı. Ayrıca bir otobüs durağına da bomba koydum. Yaralanan olmadı. Üçüncü eylemde ise bomba patlamadı.



‘Kim bu salak?’



- Bornova’da 3 kişinin yaralandığı patlamanın ardından gözaltına alınan kişinin olayla ilgisi yok. Şu anda cezaevinde. Bu kişi yakalandığında ‘Kim bu salak’ dedim.



- Bomba hazırlama konusunda teknik bilgiye sahibim. Füze imal edebilmek için araştırma yaptım. Yapabilseydim, 2. Taktik Hava Üs Komutanlığı veya Nevruz kutlamalarında eylem yapabilirdim.



İfadeler olayla çelişiyor



Bu arada, H.T.’nin “Bornova’daki bombalama eylemini de kendisinin yaptığını” söylemesi üzerine, İzmir polisi zanlının ifadelerini incelemeye aldı. Ancak ifadeler ile İzmir’deki olayların çeliştiği belirtildi. H.T.’nin, “bomba eğitimi almadığını, piyasadan temin ettiği kimyasal maddelerle bombaları hazırladığını” söylediği, ancak Bornova’daki olayda kullanılan malzemenin, piyasadan temin edilemeyen “plastik türü patlayıcı” olduğu kaydedildi.



3 bombacı tutuklandı



Diyarbakır’da 2006’da düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili olarak 22 Mart 2009’da 10 kişi gözaltına alındı. 10 şüpheliden 7’si, polis ve savcılık tarafından serbest bırakıldı. Şüphelilerden B.G. ve M.E. önceki gün tutuklandı. Son şüpheli H.T. ise sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. H.T. ‘terör örgütüne üye olmak, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak ve tasarlayarak adam öldürmek’ten tutuklandı. Diyarbakır Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada da tutuklanan 3 kişinin, PKK ile “iltisaklı (organik ilişki)” kişiler olduğu belirtildi.





