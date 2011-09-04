Bombacı adım adım izlenmiş

T24-

Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen ve terör örgütü lehine slogan atma, pankart ve döviz açarak güvenlik güçlerine taş atma ve çevreye zarar verme gibi olayların yaşandığı mitinge ilişkin gözaltına alınan 71 kişiden 8'inin daha polisteki işlemleri dün sabah saatlerinde tamamlandı.Zaman'ın haberine gre, Emniyet'in, miting alanında şahsı adım adım izleyerek fotoğrafladığı ortaya çıktı. Sorgusunda suçlamaları reddeden şüphelinin önüne fotoğraflar tek tek çıkarıldı.İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü'nde tutulan yaşları 18'den küçük 8 kişi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kadıköy Adliyesi'ne sevk edildi. Bu kişiler arasında, MOBESE kayıtlarında miting sırasında parça tesirli bombayı atarken görülen 17 yaşındaki M.T. de yer aldı. M.T.'nin, "Polis bomba attı" diyerek, olayı Emniyet teşkilatının üzerine yıkmaya çalıştığı öne sürüldü. Şüphelilerden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.MOBESE kayıtlarında, miting sırasında parça tesirli bombayı atarken görülen 17 yaşındaki M.T. ise 'kamu malına zarar verme', 'kasten yaralama' ve 'örgüt adına eyleme katılma' suçlarından tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.Bu kişinin daha önce de Sancaktepe'de molotof atarken görüntülendiği öğrenildi. Barış mitinginde polise saldıran PKK sempatizanları, Kadıköy İskele Meydanı'nı savaş alanına çevirmişti. Ses bombası, taş ve molotofkokteyllerinin kullanıldığı olaylarda, başta Haldun Taner Sahnesi olmak üzere belediye durakları ve çevre binalarda maddi hasar meydana gelmişti.