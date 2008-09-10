Bomba yüzünden maç ertelendi

İtalya'da bu hafta Salernitana ve Frosinone arasında oynanacak olan Serie B maçı, II. Dünya Savaşı'ndan kalma patlatılmamış bir bomba bulunduğu için ertelendi



Salerno'da, Stadio Arechi'de oynanması gereken maç, güvenli olmadığı gerekçesiyle ertelendi. International Herald Tribune'un haberine göre bombanın tarihi 60 seneden eski bir zamana, 2. Dünya Savaşı yıllarına dayanıyor. Bölgedeki 5000 kişi tehlike geçene kadar tahliye edilirken, imha uzmanları bombayı etkisiz hale getirmeye çalışıyor.



İtalyan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İtalya'da 15 bin'e yakın bombanın bulunduğunu ve imha edildiğini belirtti. Askeri mühendisler ise yaptıkları açıklamada bombaların savaş döneminde İngiliz uçaklarından bırakılmış olabileceğini ifade ediyorlar.



