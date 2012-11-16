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Bomba yüklü traktörle karakola saldırı

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Yaşanan çatışmada 6 PKK’lı öldü

16 Kasım 2012 13:18

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde karakola bomba yüklü traktörle saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Lice ilçesinde PKK’lı  tarafından Duru Jandarma Karakolu'na sabah saat 05.00 sıralarında taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçleri, PKK’lılara anında karşılık verdi.

Bu sırada sürücüsünün atladığı bomba yüklü bir traktör, büyük bir gürültüyle infilak etti.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.  Yaşanan çatışmada 6 PKK’lı öldü.

Saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı.

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