-BOMBA YÜKLÜ OTOMOBİL KAZA YAPTI İZMİR (A.A) - 22.09.2010 - Uşak'ta dün gece meydana gelen, 1 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasına karışan otomobilde, 5 ayrı elektrik düzeneğine bağlı A4 ve C4 karışımı bombalar ile bomba yapımını gösteren krokiler bulunduğu öğrenildi. Kazanın ardından otoparka çekilen 65 NS 309 plakalı otomobilde 5 ayrı elektrik düzeneğine bağlı A4 ve C4 karışımı bombalar ile bomba yapımını gösteren krokiler ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, bombaların bulunduğu otomobilin sürücüsü Faik Y'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Banaz'dan Afyonkarahisar'a giden Veysel Devebacak yönetimindeki 42 BS 932 plakalı kamyon ile Faik Y. (31) yönetimindeki 65 NS 309 plakalı otomobil dün gece çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü Faik Y. olay yerinde ölmüş, kamyon sürücüsü Devebacak yaralanmıştı. Kazadan sonra kazaya karışan araçlarda yapılan aramada kamyonda suç unsuruna rastlanmamış, otomobil ise otoparka çekilerek aranmıştı.