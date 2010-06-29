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Bomba tren geçtikten sonra patladı

Osmaniye’de, tren yaylarına, terör örgütü tarafından yerleştirildiği düşünülen bomba patladı.

29 Haziran 2010 03:00

T24 - Osmaniye’de, tren yaylarına, terör örgütü tarafından yerleştirildiği düşünülen bomba patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi yakınlarında yük treni geçtiği sırada, raylara konulan bombanın patladığı, olayda ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa ile İskenderun arasında çalışan 63300 sefer sayılı yük treni, Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Taşoluk İstasyonu ile Düziçi ilçesi Yarbaşı İstasyonu arasında bulunduğu sırada, raylara konulduğu tahmin edilen bomba patladı.

Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, bombanın tren geçtikten sonra patladığını, olayda ölen ve yaralanan olmadığını söyledi.

Patlama sonucu rayların kırıldığını belirten Cerrah, ''Olayın ardından Malatya ile Adana arasında tren seferleri durduruldu. Demir yolu ekipleri rayların tamiratına başladı ve kısa sürede trafiğe yeniden açılacak. Jandarma ekipleri, bombanın türü ve nasıl konulduğuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor'' dedi.

Bu arada, yetkililer, bombanın terör örgütü PKK tarafından konulduğu ihtimali üzerinde durulduğu, bölgede terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldığını belirtti.

Patlama nedeniyle, Adana ile Elazığ arasında çalışan Fırat Ekspresi'nin Osmaniye tren garında bekletildiği öğrenildi.


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