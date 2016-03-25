Bomba şüphesiyle incelenen poşetten poğaça çıktı

Çorum'da otobüs durağında unutulan ağzı kapalı poşet bomba paniğinin yaşanmasına yol açtı.Bomba imha uzmanı tarafından patlatılmadan önce kontrollü şekilde açılan poşetin içinden poğaça çıktı.

NTV'de yer alan habere göre, Çorum merkezin Bahçelievler Mahallesi’nde yolda yürüyen genç bir kadın, otobüs durağında şüpheli bir poşet gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri. çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cadde de trafiğe kapatıldı.

Otobüs durağının arka kısmında bulunan Yunus Emre Parkı'nda sabah sporu yapan kadınların koştuğu parkura da güvenlik şeridi çekildi.

Bomba imha uzmanı polis, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli poşeti kontrollü şekilde açtı. Poşetin içerisinden gazetelere sarılı poğaçalar çıktı.