T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bomba şakası yapan kişi havaalanında gözaltına alındı

Tayland’da Samui’ye uçacak olan yolcu uçağının İsveçli yolcusu, bagajında bomba olduğunu söyleyince gözaltına alındı

03 Mayıs 2017 02:55

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan havaalanında, yolcu alımı yapmakta olan uçağın yolcularından olan bir İsveçli, bagajında bomba olduğunu söyleyerek uçak mürettabatını uyardı.

Pilotun uçuş kulesini uyarması üzerine 140 yolcu ve mürettabat uçaktan tahliye edilerek güvenli bölgeye götürüldü.

Alarma geçirilen bomba uzmanları, güvenlik personeli ve itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra bombaya rastlanmazken, uçağın yolcuları beş saatlik bir gecikmeyle Samui’ye uçabildi.

Bomba şakası yapan İsveçli sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

ETİKETLER

tayland

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24