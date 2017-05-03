Bomba şakası yapan kişi havaalanında gözaltına alındı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan havaalanında, yolcu alımı yapmakta olan uçağın yolcularından olan bir İsveçli, bagajında bomba olduğunu söyleyerek uçak mürettabatını uyardı.

Pilotun uçuş kulesini uyarması üzerine 140 yolcu ve mürettabat uçaktan tahliye edilerek güvenli bölgeye götürüldü.

Alarma geçirilen bomba uzmanları, güvenlik personeli ve itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra bombaya rastlanmazken, uçağın yolcuları beş saatlik bir gecikmeyle Samui’ye uçabildi.

Bomba şakası yapan İsveçli sorgulanmak üzere gözaltına alındı.